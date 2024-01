Folketrygdens stønad til kiropraktorbehandling har blitt kuttet med 100 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Kiropraktorene fastsetter selv prisen for behandling, og behandlingen inngår ikke i frikortordningen. Dermed kan kuttet føre til høyere priser for pasientene.

Norsk Kiropraktorforening omtalte i november i fjor forslaget som usosialt og ugjennomtenkt.

– Vi er dypt bekymret for at kuttet vil treffe hardest blant de som allerede sliter mest. Det betyr at mange vil velge å avstå fra behandling og da særlig de med dårlig råd. Det er åpenbart usosialt, sa styreleder Anne Marie Selboskar i Norsk Kiropraktorforening til NTB i en pressemelding.