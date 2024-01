Dermed utgjør partnerdrapene vel 40 prosent av drapene her i landet i fjor. Mellom 2012 og 2021 utgjorde partnerdrapene rundt en firedel av drapene i Norge.

Drapsforsker Vibeke Ottesen sier at partnerdrap utgjør en stor del av drapene i Norge, siden vi har så få drap ellers.

– Det at unge menn ikke er drapsofre like ofte i Norge som i andre land, gjør at drap i nære relasjoner utgjør en større andel i Norge enn i andre land. Men andel er ikke det samme som antall, understreker Ottesen overfor NTB.

Undersøkelseskommisjon for partnerdrap

Regjeringen satte ned et partnerdrapsutvalg i 2018, som en del av en opptrappingsplan mot vold og overgrep. To år etter kom utvalget med sin rapport. Den konkluderte med at forebyggingen av partnerdrap i Norge har et stort forbedringspotensial. Et funn var at i 70 prosent av drapssaker der offeret ble drept av partner, var det rapportert om vold i relasjonen før drapet skjedde.

Regjeringen besluttet derfor høsten 2021 å opprette en permanent undersøkelseskommisjon for partnerdrap. Partnerdrapskommisjonen skal fungere som en havarikommisjon for partnerdrap. Meningen er at kommisjonen skal rykke inn etter et drap er skjedd, for å se på om det har vært svikt i systemet rundt offeret.

Statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) i justisdepartementet sa høsten 2022 til Dagsavisen at kommisjonen skulle være på plass i løpet av 2023.

Men ved inngangen til 2024 er det ingen partnerdrapskommisjon på plass og det er usikkert når det vil skje.

– Så fort det lar seg gjøre

Justisdepartementet sier til NTB at kommisjonen «vil være oppe å gå så fort det lar seg gjøre».

– Arbeidet med etablering av partnerdrapskommisjonen er pågående, i samråd med Statens sivilrettsforvaltning, som mottar 10 millioner kroner til drift av kommisjonens arbeid i 2024. Det sier statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) i en melding til NTB formidlet via kommunikasjonsrådgiver Camilla Fosse.

Han sier de jobber med et lovforslag med nødvendige lovendringer som gjør at kommisjonen kan jobbe fritt, noe de ser som helt avgjørende.

Aasen viser også til at regjeringen rett før jul la fram en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner.

– Planen inneholder over 100 tiltak, og skal bidra til at vi forebygger og beskytter bedre, avdekker flere saker og ivaretar utsatte på en mer omsorgsfull måte. Dette er også svært viktig for å forhindre partnervold, sier Aasen.