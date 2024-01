Evenrud sier til Klassekampen at Utdanningsdirektoratet (Udir) har latt digitaliseringen av skolen gått for langt og hun har ikke lenger tillit til dem.

«Legg ned hele Udir, begynn på nytt med faglig og kompetent prøve- og vurderingsutvikling», skriver hun i sosiale medier.

Til Klassekampen sier hun dette om hvilke miljøer som kan ta over oppgavene som i dag gjøres av direktoratet:

– Det må være profesjonsutøvere. Eksamen kan ikke lenger overlates til Udir, sier Evenrud.

Det som fikk begeret til å renne over for Evenrud, som er utdannet førskolelærer, var skandalen knyttet til statistikken for nasjonale prøver.

– Det er 13 år siden en fyr sluttet i et selskap som lager det programmet politikere har brukt til å si noe om hvordan elevene gjør det på skolen. Her har kvalitetskontrollen vært ikke-eksisterende, sier Evenrud.

– Det skolen sliter med nå, er ikke at barn ikke klarer å bruke en Ipad. Selv en ettåring klarer å swipe. Nå er problemet å få barn og unge bort fra det, fordi algoritmene og teknologien er laget for å dra deg inn og holde deg der, sier Evenrud.

Udir ønsker ikke å kommentere kritikken.

– Vi tenker det ikke er naturlig for oss å kommentere på vår egen eksistens.