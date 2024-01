Lørdag søker flere titalls personer fra politiet, Røde Kors og Norske Redningshunder i området rundt åstedet. Det er funnet en gjenstand som kan være av interesse for etterforskningen.

– Jeg vil ikke gå inn på hva det er, men alt av løsøre som avviker fra normalen, og som blir funnet i søkeområde, vil det gjøres en vurdering på. Det er et interessant objekt, sier innsatsleder Marius Dale til VG.

Søket skjer til tross for at politiet frarådet familien å sette i gang en leteaksjon selv, angivelig fordi de ikke skulle ødelegge spor. Kvinnens familie har nå uttrykt sin frustrasjon via bistandsadvokaten.

– Familien er sinte og frustrerte over politiets håndtering av saken. De vet ingenting om hva som skjer og opplever at politiet siktet den savnede kvinnen i en svært tidlig fase. Det har gjort at saken har kommet helt feil ut med hensyn til å lete etter henne, sier bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs til VG.

Har endret teori

Familien hadde ikke hørt fra kvinnen siden 30. desember da de kontaktet politiet og meldte henne savnet 2. januar. Samme dag ble kvinnens samboer, en mann i 50-årene, funnet drept i parets bolig i Stavern.

– Familien har hatt et sterkt ønske om å samarbeide med politiet, og koordinere en leteaksjon med Røde Kors og venner i nærområdet. Det har politiet frarådet dem, sier Andenæs.

Politiet siktet kort tid etterpå kvinnen for drapet, og etterlyste henne internasjonalt. De siste dagene har imidlertid politiet gått ut og sagt at mistankegrunnlaget mot kvinnen er siktet, og at de antar hun er omkommet.

Også mannens familie reagerer

Også bistandsadvokaten til den døde mannens familie, Sol Elden fra Elden Advokatfirma, har kritisert politiets håndtering av saken. Hun gikk ut mot hvordan man har luftet hypoteser som at det dreier seg om drap og selvdrap i mediene.

– Familien opplever det som fortvilende å lese om ulike hypoteser, som stadig endres, i mediene fra dag til dag, sier Andenæs.

Politiadvokat Ole Jacob Garder sier politiet ikke ønsker å låse seg til en teori.

– Vi har stor forståelse for at de pårørende på begge sider opplever denne saken som en stor belastning. Vi har også respekt for deres meninger og ønske om en rask oppklaring av saken.