Det er påvist ett tilfelle av ringorm i Larvik kommune i Vestfold, skriver de på sine sider.

Tidligere i januar ble det påvist 16 tilfeller av ringorm i Trøndelag. De første tilfellene av smitte i Trøndelag ble oppdaget mai i fjor.

Ringorm er en type soppinfeksjon i huden hos pattedyr. Ringorm hos storfe og hos pelsdyr er en sykdom på nasjonal liste 2, noe som vil si at den er alvorlig, og at systematisk bekjempelse er påkrevd for å kontrollere sykdommen.

Tilsynet oppfordrer alle storfeholdere og andre aktører i storfemiljøet til å følge nøye med, og til å kontakte veterinær eller Mattilsynet hvis de har spørsmål eller ser tegn på ringorm i storfebesetninger.