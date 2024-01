Det er satt av to dager til rettssaken i Nord-Troms og Senja tingrett.

Forsvarer John Christian Elden sier til iTromsø etter første rettsdag at påtalemyndigheten nå har skiftet mening og argumenterer for at dersom dronen hadde vært eid av en nordmann, ville flygingen ha vært lovlig.

– Hva dette kan ha med sikkerhetsperspektivet å gjøre er vanskelig å skjønne. Så hvem som helst, russere, kan fly drone i Norge bare de sørger for at den er eid eller kjøpt av noen andre, sier Elden.

Yakunin, som har både russisk og britisk statsborgerskap, ble pågrepet for å ha fløyet droner på Svalbard. Politiet mener han rammes av flyforbudet som gjelder russiske borgere, men han nekter straffskyld.

Han ble frifunnet i både tingretten og lagmannsretten, men Høyesterett opphevet frifinnelsen.