Det er overhodet ikke snakk om en smitteeffekt, understreker hun overfor NRK.

– Smitteeffekt hadde også skremt meg. Når du ser på disse drapene er det ingen grunn til å si at mannen i Grue var inspirert av han i Nes, og at han i Nes var inspirert av noen andre heller, sier hun til kanalen.

Elleve personer er drept hittil i år. Teller man med antatte gjerningspersoner som har tatt sitt eget liv, er tallet 15. Til sammenligning ble «kun» én person drept i januar i fjor, ifølge NTBs drapsoversikt.

Flere av drapene i år har vært menn som har drept familiemedlemmer og seg selv. Ottesen sier at drap i nære relasjoner skjer i livskriser, og at de ofte skjer som en planlagt del av et selvdrap.

– Man tenker at hvis en mann er glad i sine barn, er glad i eller har vært glad i sin partner, så skal det kunne gi immunitet mot vold og drap. Men det gjør det ikke, sier hun.

Samlivsbrudd og å miste forsørgerevnen sin oppleves som store livskriser for menn, ifølge forskeren.

– Det er de to situasjonene som kan gjøre menn sårbare for suicidalitet. Så det er så viktig at både det profesjonelle hjelpeapparatet, men også oss rundt menn, at vi er der for dem gjennom livskrisene deres.