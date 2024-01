Politiet varslet først at flere var skadd på en adresse i Asker. I en oppdatering opplyser politiet at det er to som er skadd og at begge sendes til legevakt for behandling.

– Vi er i samtaler med vitner og de involverte, opplyser politiet.

Kort tid før meldingen om voldshendelsen, opplyste politiet at de hadde kontroll på en person med øks på Trekanten kjøpesenter, som hadde vært involvert i en voldshendelse. To personer er involvert og skadeomfanget er uavklart.

Politiet har ikke opplyst om det er noen relasjon mellom de to hendelsene.