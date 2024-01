Lakseselskapene Mowi, Salmar, Lerøy, Grieg Seafood, Cermaq og Bremnes er selskapene som EU-kommisjonen mener har brutt reglene. Bruddene skal ha skjedd i perioden 2011 til 2019 og var knyttet til spotmarkedet.

Til NTB opplyser en talsperson fra EU-kommisjonen at de startet undersøkelser etter å ha mottatt informasjon fra ulike kilder. Disse kildene påsto at hovedprodusentene av norsk oppdrettslaks deltok i konkurransebegrensende praksis og koordinerte sin markedsatferd, ifølge talspersonen.

Kommisjonen frykter selskapene har utvekslet sensitive opplysninger knyttet til salgspris, volumer og produksjonskapasitet, samt andre faktorer som påvirker prissetting av fersk oppdrettslaks.

Flere av selskapene falt kraftig på børsen etter at nyheten kom. Den ble først omtalt i Dagens Næringsliv og E24.

Selskapene protesterer

Mowi bekrefter at selskapet har mottatt innsigelsen fra EU-kommisjonen etter inspeksjoner av en rekke norske lakseselskaper i februar 2019.

– Mowi bestrider kommisjonens foreløpige syn og karakteristikkene om den påståtte oppførselen i markedet for norsk oppdrettslaks og er overbevist om at det ikke har vært noe brudd på konkurransereglene, heter det i en melding fra selskapet.

Også Lerøy og Salmar bestrider anklagene.

– Salmar er sterkt uenig i kommisjonens foreløpige vurdering og vil redegjøre for Salmars syn i et grundig tilsvar, skriver selskapet i en melding.

Salmar påpeker at kommisjonen ikke har konkludert i saken, og at dette varselet om vedtak ikke foregriper utfallet av etterforskningen.

Fersk laks

Kommisjonen påpeker at Norge står for over halvparten av produksjonen av oppdrettslaks på verdensbasis, og at EU er den største importøren.

De påståtte bruddene gjelder salg av fersk, hel og sløyd oppdrettslaks, som utgjør nærmere 80 prosent av all oppdrettslaks som eksporteres fra Norge. Frossen laks eller bearbeidede produkter som laksefilet, loin eller røykelaks er ikke berørt.

Dersom kommisjonen konkluderer med at oppdrettsselskapene har brutt reglene, kan de få en bot på opptil 10 prosent av selskapets årlige omsetning.

Risikerer milliardbot

Jussprofessor Erling Hjelmeng sier til NRK at EU regelbruddene selskapene er anklaget for, er veldig alvorlige.

– Det fremgår ikke egentlig noe mer enn at det dreier seg om utveksling av sensitiv informasjon. Det de viser til er salgspriser, sier han til kanalen.

– Så er spørsmålet om det er planlagte priser. Det er veldig alvorlig brudd på konkurransereglene. Men om det er mer deling av salgsstatistikker, vil det også kunne være en overtredelse, men ikke så alvorlig, legger han til.

Dersom EU konkluderer med at selskapene har brutt reglene, kan de bli ilagt bøter på opptil 10 prosent av årsomsetningen. Hjelmeng nevner likevel at snittet ligger på rundt 2 til 3 prosent.

– Det er sjelden kommisjonen stanger i 10-prosenttaket.