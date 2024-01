– Klokken 18.48 fikk vi melding fra en adresse på Kolltveit i Øygarden om en voldshendelse som pågikk, der det også var blitt nevnt bruk av kniv, sier operasjonsleder Tor André Brakstad i Vest politidistrikt til NRK.

Den skadde mannen er i 40-årene og var blodig, men bevisst. Han ble funnet alene i en bil i en annen kommune enn Øygarden, sier Brakstad til Bergens Tidende. Mannen fikk tilsyn av helsepersonell på stedet.

– Han ble funnet i en bil med noen skader og var blodig. Han er bevisst og får hjelp av helsepersonell. Per nå går vi ikke ut fra at han har noen livstruende skader, sier Brakstad.

Verken fornærmede eller noen mistenkt var på stedet som politiet rykket ut til. Politiet opplyser at de ikke har full oversikt over mulige mistenkte, men at de jobber med det nå.