Advarer kollektivtrafikanter i Bergen

Snøværet gjør at bergenserne bør være forberedt på forsinkelser, innstillinger og omkjøringer i kollektivtrafikken fredag, opplyser kollektivselskapene.

– Vi har fått ganske klare signaler på at fredagsværet blir dårligere enn det har vært torsdag. Det vil skape utfordringer i kollektivtrafikken, sier pressekontakt Øyvind Strømmen i Skyss til Bergens Tidende torsdag kveld.

Lilleberg gikk seirende ut av den norske NHL-duellen

I et målrikt oppgjør som til slutt endte 7-3, seiret Emil Lilleberg og Tampa Bay Lightning mot Minnesota Wild og Mats Zuccarello.

Zuccarello hadde en målgivende pasning i kampen, men det holdt ikke da Lillebergs Lightning var mer effektive i overtallsspillet. Lilleberg var mest på isen av de to nordmennene.

Kongressen enige om avtale som hindrer nedstenging av det amerikanske statsapparatet

Kkongressen har stemt for en avtale som hindrer nedstenging av det amerikanske statsapparatet fram til mars. Avtalen ble først vedtatt av Senatet torsdag og ble deretter oversendt til Representantenes hus, som vedtok den noen timer senere.

Avtalen kom i grevens tid, for ved midnatt natt til fredag går en rekke etater tom for penger. For Mike Johnson, republikaneren som er speaker i Representantenes hus, kan den bli møtt med misnøye fra partifeller på ytre høyrefløy. De har motsatt seg flere midlertidige budsjettavtaler uten omfattende kutt i pengebruken. Den samme misnøyen veltet Johnsons forgjenger Kevin McCarthy.

Svensknorske Marcus Wandt er på vei til Den internasjonale romstasjonen

Oppskytningen av en Falcon 9-rakett fra Kennedy Space Center i Florida gikk etter planen, og om bord sitter svensknorske Marcus Wandt og tre andre astronauter.

Wandt og de andre er på vei til Den internasjonale romstasjonen (ISS). Der skal de være i to uker for å utføre ulike vitenskapelige eksperimenter på oppdrag fra firmaet Axiom Space. Astronautenes ferd til romstasjonen ventes å ta omtrent 36 timer.

43-åringen vokste opp utenfor Karlstad i Sverige, men moren bor på Gjøvik. Han blir den første med norsk statsborgerskap i verdensrommet, og sier at han er stolt av å representere både Sverige og Norge.

Hunter Biden skal vitne i riksrettssaken mot Joe Biden

Hunter Biden, sønnen til USAs president Joe Biden, skal vitne i Representantenes hus' riksrettssak mot faren.

– Hans forklaring vil skje etter flere intervjuer med Biden-familiemedlemmer og andre medarbeidere, sier lederne av Husets kontrollkomité og justiskomité i en uttalelse. Republikanerne anklager Bidens sønn for å ha utnyttet farens posisjon som visepresident under Barack Obama til å tilegne seg penger og posisjoner i Ukraina og Kina. Han skal møte i Representantenes hus 28. februar.

Nord-Korea hevder å ha testet undervanns-atomvåpen

Nord-Korea har testet et undervanns-atomvåpen. Testen skjedde som protest på Sør-Korea, USA og Japans felles militærøvelse denne uka, der et amerikansk, atomdrevet hangarskip deltok, melder landets statlige nyhetsbyrå KCNA.

Øvelsene er en alvorlig trussel mot Nord-Korea, som derfor «gjennomførte en viktig test av sitt undervanns-atomvåpensystem «Haeil-5-23», som er under utvikling», siteres landets forsvarsdepartement på av KCNA. Testen fant angivelig sted i Japanhavet. Tidlig i fjor hevdet nordkoreanerne å ha gjennomført flere tester av det de kalte en undervanns-atomangrepsdrone, en annen versjon av Haeil, som betyr «tsunami» på koreansk. Analytikere har sådd tvil rundt om nordkoreanerne faktisk har et slikt våpen.