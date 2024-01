E18 vest for Oslo er under utvidelse, og arbeidet på Høvik ventes å vare fram til 2029/2030. I september i fjor vant naboene i Sandviksveien på Høvik fram i lagmannsretten. Erstatningsbeløpene for de sju varierer fra 865.000 kroner til 4.000.000.

Erstatning fra Statens vegvesen beregnes ut fra verditapet eiendommene får under byggingen av ny E18. Men Vegvesenet anket saken.

26. januar besluttet ankeutvalget at saken skal behandles i Høyesterett, ifølge Budstikka.

Spørsmålet Høyesterett skal ta stilling til, er om åtte år med støy er så lenge at det skal likestilles med en varig verdireduksjon.

«For et barn på ti år fremstår ikke en anleggsperiode på åtte år som midlertidig», heter det blant annet i dommen fra lagmannsretten.

Tore Jetmundsen Rindedal fra Mageli representerte staten i lagmannsretten. Han påpeker overfor Rett24 at det ikke er uenighet om ulempene, men at det ikke fins noen tilsvarende saker.

– Det nærmeste er en dom fra Frostating lagmannsrett, knyttet til utbyggingen av E6. Der var støyperioden fem år, og det mente lagmannsretten at ikke ga grunnlag for erstatning, sier Rindedal.