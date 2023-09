Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) (t.v.) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har fått stortingsflertallet med seg på en grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen. Nå står slaget om hvordan skattegrunnlaget skal beregnes. Regjeringen vil legge fram et forslag om et normprisråd.