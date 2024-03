Vann- og avløpsetatens ferske beregning viser at det nye underjordiske renseanlegget på Huseby blir betydelig dyrere enn etaten først trodde, skriver Aftenposten.

Anlegget er del av et stort prosjekt som skal sikre Oslo en reserveløsning for drikkevann. Prosjektet omtales som Oslo kommunes største enkeltinvestering noensinne.

Akkurat hvor mye dyrere det blir, er for tidlig å si.

Byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea (V), understreker at det gjenstår en «god del arbeid» denne våren før endelige beløp er klare. Hun sier at prosjektet er i rute for å kunne settes i drift innen 2028.

Prosjektet har allerede hatt flere kostnadssprekker.

De første anslagene var på 12,5 milliarder kroner. Etter lønns- og prisvekst ligger prosjektet nå an til å koste et sted mellom 26,7 og 30,3 milliarder kroner, skriver Aftenposten.