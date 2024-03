– Lagmannsretten finner ikke hallikvirksomhet med et lignende omfang, står det i dommen fra Gulating lagmannsrett.

I det som kanskje er Norges største halliksak, er en mann dømt for å ha drevet prostitusjon gjennom eiendomsselskapet sitt over en periode på mer enn tre år. Dette skal ifølge NRK ha skjedd i både Bergen, Haugesund, Stavanger, Sandnes, Sola, Kristiansand, Skien og Drammen.

Salget av seksuelle tjenester genererte et utbytte på over 7,4 millioner kroner for mannen og firmaet hans. Han mottok betaling i kontanter og via Vipps, og skjulte pengenes opphav ved å bokføre inntektene som lovlig utleie av selskapets leiligheter.

I tillegg til fengselsstraffen, får mannen inndratt over 3,3 millioner kroner og mister retten til å være eier eller leder i et norsk selskap i fem år. Han kan heller ikke ha noe enkeltpersonforetak.

– Han har akseptert de konkrete inndragingskravene, men ikke størrelsen på inndragingene, sier mannens forsvarer, Vetle André Mitchell Jensen, til NRK.

Ifølge forsvareren vurderer mannen å anke straffeutmålingen til Høyesterett.