Nødetatene fikk melding om brannen i Urangsvåg i Bømlo klokken 5.38. Da var det full overtenning i huset.

Klokken 6.15 opplyste brannmannskapene at huset ikke kan reddes, og at de konsentrerer seg om å begrense spredningsfaren. Ifølge politiet er det fare for spredning til omkringliggende hus, da det kan bli spredning i terrenget.

Det skal ikke ha vært noen i huset da det begynte å brenne.