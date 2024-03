– Vi kommer til å følge nøye med på utviklingen i saken, særlig dette med å finne, tildele og etablere tilleggsbeiteområder til reinbeitedistriktene, sier Hætta Isaksen til NTB.

Onsdag ble det kjent at også Nord-Fosen siida og Roan Vind er enige om en avtale med staten som sørger for at Nord-Fosen siida får vinterbeiteområder utenfor reinbeitedistriktet. Dette som en erstatning for beiteområdene som gikk tapt med utbyggingen av vindkraftverket på Roan.

For Isaksen og 19 andre ungdommer er første punkt på agendaen nå en rettssak. De er tiltalt for demonstrasjonene i regjeringskvartalet i Oslo for et års tid siden.

– Det blir heftig, og det føles urettferdig at dette blir siste verset i Fosen-saken per nå. Vi som har beskyttet menneskerettighetene blir straffet, mens dem som har begått brudd fortsatt går fri, sier hun.

Hun understreker at aksjonistene – som i tillegg til samer inkluderer store deler av miljøbevegelsen – fortsatt har ryggen til reineierne dersom avtalen ikke blir fulgt opp.

– For oss fra aksjonen er kanskje hovedkravet nå som saken har fått et komma, om ikke et punktum, at staten skal lære av dette, sier Isaksen.

Hun mener systemet slik det er nå legger til rette for at slike saker kommer til å oppstå igjen.

– Det kan vi ikke akseptere. Vi støtter Sametingets og reineiernes ønske om å sette i gang en uavhengig granskning av den manglende oppfølgingen av Fosen-dommen.