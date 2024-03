Avisa Wall Street Journal (WSJ) viser til dokumenter og personer med kjennskap til saken og skriver at etterforskere har kontakt noen passasjerer og besetningsmedlemmer – inkludert piloten og kabinpersonalet.

Boeing er i hardt vær etter at et dørpanel løsnet på et flunkende nytt Alaska Airlines-fly i 16.000 fots høyde, og 737 Max 9-flyet måtte nødlande mens passasjerene stirret ut av et gapende hull i flysiden. Undersøkelser har avdekket en rekke tilfeller av bolter som skulle feste panelene, var løse.

– Ved en slik hendelse er det helt vanlig for justisdepartementet å gjennomføre en etterforskning. Vi samarbeider fullt ut og tror ikke at vi er målet for etterforskningen, skriver Alaska Airlines i en uttalelse.

Ifølge WSJ skal etterforskningen understøtte departementets gjennomgang av hvorvidt Boeing har oppfylt en avtale etter den føderale granskningen av sikkerheten for 737 Max-fly etter to dødelige ulykker i 2018 og 2018.

Boeing har ikke ønsket å kommentere saken, og nyhetsbyrået AP har ikke fått noe svar på henvendelsen til justisdepartementet.

Fredag opplyste Boeing til den amerikanske Kongressen at selskapet ikke har klart å finne dokumentasjon på arbeidet utført på dørpanelet. Deres arbeidshypotese er at det aldri ble opprettet noen rapporter om dette, selv om selskapets retningslinjer sier det.