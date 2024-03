Kinodokumentaren viet den alvorlig muskelsyke Mats Steen, som døde 25 år gammel, og hans rike, hemmelige liv som gamer, hadde premiere fredag.

I løpet av helgen gikk 12.572 kinogjengere for å se den sterke og rørende skildringen, som allerede har vunnet flere priser på internasjonale filmfestivaler og etter hvert blir å se på Netflix.

Det ga en tredjeplass – uhyre knepent slått av storfilmnykommeren «Kung Fu Panda 4», som hadde ti flere publikummere, ifølge Kinotoppen. På førsteplass troner fremdeles «Dune: Part Two», som 39.861 gikk for å se i science fiction-eposets andre uke på norske kinoer.

– Sjeldent gode åpningstall

– Flere norske kinodokumentarer gjør det godt om dagen, men 15.000 solgte billetter før premierefredagen og 12.572 i helgen er sjeldent gode åpningstall. Det er ikke ofte vi ser at så mange finner veien til kinosalene på en dokumentarfilm, sier direktør Espen Lundberg Pedersen i Film & Kino om «Ibelin», som han tror vil få et langt liv på kinoene utover våren.

«Ibelin», som filmskaperen Benjamin Ree står bak, sikret seg nok en prisheder i premierehelgen – siden den også sto på programmet i dokumentarfilmfestivalen Human i Oslo.

Der fikk den hederlig omtale under Human-prisen, som ti norske dokumentarer konkurrerte om. «Et gripende portrett av en person som levde sitt liv i to ulike verdener», het det fra juryen, som også roste Ree for «imponerende håndverk med bruk av unike fortellergrep».

Sundance

Vinner ble imidlertid en annen sterk film, Silje Evensmo Jacobsens «Ukjent landskap» – som i likhet med «Ibelin» også vant pris på Sundance i januar.

En tredje norsk dokumentar, «The Recovery Channel» av Ellen Ugelstad, fikk hederlig omtale i kategorien for dokumentarer viet menneskerettigheter – der Human Rights Human Wrongs-prisen gikk til «No Other Land», regissert av Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor og Hamdan Balal, som er en palestinsk-norsk produksjon.