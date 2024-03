– Det er fortsatt mulig for alle som har isen som sin favoritt, å kjøpe den i flerpakning, sier direktør for strategi og kommunikasjon Mari Ellestad i Diplom-Is til Romerikes Blad.

Den tradisjonsrike pinneisen ble først lansert i 1950 og gikk da under navnet Sjokoladepinne.

Også Kræsj Green, Royal Trippel sjokolade og Smarties pop-up forsvinner fra markedet.

– Det kan være ulike grunner til at vi fjerner produkter, for eksempel endrede behov i markedet, generell etterspørsel eller for å gjøre plass til nye produkter, sier Ellestad.