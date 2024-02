Telenor eier rett i overkant av 30 prosent av det thailandske selskapet.

Dagens Næringsliv skriver at nedskrivningen kun vil gi en regnskapsmessig effekt.

Under sammenslåingen av selskapene DTAC og True i fjor, som ble til selskapet True Corporation, bokførte Telenor en regnskapsmessig gevinst på 18,5 milliarder kroner.

– Totalt sett er utfallet av transaksjonen fortsatt positiv for Telenor, og True Corporation er et like sentralt porteføljeselskap i Telenors Asia-virksomhet som tidligere, skriver Telenor i børsmeldingen.

Årsaken til nedskrivningen er et kursfall for selskapet på børsen i Bangkok.