Ifølge påtalemyndigheten skjedde hendelsen natt til 11. juli 2022 i Oslo. Deler av voldshandlingene skal ha blitt filmet.

To av de tiltalte er i 20-årene, mens den tredje er i 30-årene. Offeret skal ha blitt oppringt og bedt om å komme til stedet. Der skal han ha blitt holdt mot sin vilje, kledd naken og teipet fast til en stol med gaffateip.

Han skal ha blitt utsatt for omfattende vold ifølge tiltalen:

* Gjentatte slag mot ansiktet og kroppen med knyttet neve og en gjenstand

* Spark, og å bli dyttet ned en trapp

* Øyenbrynene og skjegget skal ha blitt barbert

* Ansiktet ble holdt under vann gjentatte ganger

* En av de tiltalte skal ha boret to hull i beina hans med en drill. Politiet mener også at den samme mannen voldtok offeret.

Truet med å drepe kjæresten

Den fornærmede fikk store skader og ble sykmeldt i lengre tid som følge av hendelsen.

– Kroppsskaden er grov fordi det særlig legges vekt på at den har hatt til følge sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet eller sterk smerte, og for øvrig om den har karakter av mishandling, heter det i tiltalen.

De tiltalte skal ha truet med å drepe offerets kjæreste foran ham og utslette hele familien hans dersom han gikk til politiet.

Erkjenner delvis straffskyld

Romerikes Blad snakket med snakket med forsvarerne til to av de tiltalte da tiltalen ble klar i fjor sommer. Én av dem erkjente da delvis straffskyld for tiltalepunktene, men nektet straffskyld for posten som dreier seg om voldtekt.

Nordre Aker Budstikke skriver at han nå har snudd om skyldspørsmålet og erkjenner straffskyld for samtlige tiltalepunkter.

En annen erkjenner straffskyld, men mener han har hatt en mindre framtredende rolle. Den tredje tiltalte nekter straffskyld og mener han ikke har medvirket til noen av handlingene, ifølge Nordre Aker Budstikke.

Overfor Romerikes Blad fortalte aktor i saken at de tiltalte ikke er kjenninger av politiet. En eller flere av dem skal ha kjent fornærmede fra før.

– Hvorvidt det var en foranledning eller konflikt mellom partene, vil være tema under bevisførselen i retten, opplyste politiadvokat Mona Byrkjedal i Oslo politidistrikt.