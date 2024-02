– Den fornærmende har avgitt en forklaring til politiet, men det gjenstår en del etterforskningsskritt før vi kan si oss trygge på hva som har skjedd, sier politiadvokat Andreas Baklie Haugen i Sørøst politidistrikt til NRK.

Han bekrefter at politiet aksjonerte på bakgrunn av en hendelse som ble definert som en frihetsberøvelse.

To av de siktede mennene er varetektsfengslet i fire uker, mens for den tredje er varetektstiden satt til to uker.

Fordi de fleste opplysningene i saken foreløpig er taushetsbelagte, vil ikke politiet si noe om hvor lenge eller hvor i Vestfold hendelsen skjedde.

Politiadvokaten bekrefter imidlertid at alle de siktede har tilknytning til Tønsberg-regionen, og at de siktede og den fornærmede har kjennskap til hverandre.