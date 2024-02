En undersøkelse Utdanningsnytt har gjennomført blant lærere i videregående skole, viser at seks av ti sier de har tatt elever i KI-juks. Nesten halvparten oppgir at de har endret sin vurderingspraksis etter KIs inntog i skolen.

Hele 85 prosent mener det er behov for nasjonale retningslinjer for bruk av KI.

I undersøkelsen svarer også seks av ti lærere at de er usikre på hvordan de kan bruke kunstig intelligens i jobben. Like mange sier at de heller ikke har fått tilbud om noe opplæring fra arbeidsgiver.

Statssekretær Sindre Lysø (Ap) i Kunnskapsdepartementet har tidligere sagt til Utdanningsnytt at departementet ikke har vurdert et statlig regelverk nå, men at Utdanningsdirektoratet er bedt om å jobbe «godt og raskt» for å finne gode løsninger for hvordan lærerne kan og bør benytte seg av den nye teknologien.