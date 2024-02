Stortinget har torsdag diskutert flere saker knyttet til krigen i Gaza.

Mest engasjement har det kanskje vært rundt flere forslag om boikott og sanksjoner mot Israel på grunn av krigen i Gaza, men disse ble utsatt til neste uke fordi debatten gikk over tiden.

På forhånd hadde et stort flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti sagt at de ville stemme ned alle forslagene.

Stemte over gjenoppbygging

Blant sakene Stortinget rakk å stemme over, var et forslag fra SV, MDG og Rødt om et flerårig program for støtte til humanitær hjelp og gjenoppbygging av Gaza.

Dette fikk støtte fra et mindretall bestående av SV, Rødt, Venstre og MDG.

Da saken ble debattert i Stortinget, sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) at spørsmålet om gjenoppbygging av Gaza må forankres i en politisk løsning.

– Derfor har vi tett og god kontakt med palestinske selvstyremyndigheter, sa Eide.

Stortinget stemte også over et forslag fra SV om at Norge må ta en ledende rolle i arbeidet med å etterforske og straffeforfølge eventuelle krigsforbrytelser i Gaza, Vestbredden og Israel. Dette fikk støtte fra et mindretall bestående av SV, Rødt, Venstre og MDG.

Ba regjeringen ta «en spansk en»

MDG og SV foreslo også å øke støtten til FN-organisasjonen UNRWA, men dette fikk heller ikke flertallet med seg.

Flere land har den siste tiden kuttet støtten til organisasjonen, som er tungt til stede i Gaza. Norge har jobbet for å få dem til å snu.

– Støtten til UNRWA kuttes på verst tenkelig tidspunkt. En befolkning på 2,2 millioner er helt avhengig av hjelp etter snart fire måneder med krig. De sulter i hjel, de er syke, de er sårede og lemlestet, de er i sorg, de er hjemløse. Selvsagt skal de få hjelp, sier SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa.

Fiskaa viser til at Spania har varslet at de vil tredoble støtten til UNRWA.

– Jeg vil oppfordre regjeringspartiene og utenriksminister Barth Eide til å ta en spansk en, sier hun.

MDG: Må økes betydelig

MDGs Lan Marie Berg synes det er bra at regjeringen opprettholder Norges støtte til UNRWA, men mener at det ikke holder.

– Folk på Gaza står i fare for å sulte, og smittsomme sykdommer sprer seg. UNRWA holder på å gå tom for penger. Når andre land ikke bidrar, så må Norge bidra mer, sier hun.

– Vi må øke vår kjernestøtte, og derfor ber vi i MDG regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag som øker beløpet betydelig.

Frp er imot

14 land har varslet at de setter støtten til UNRWA på vent. Utenriksminister Espen Barth Eide sa til Stortinget at han jobber dag og natt for å få dem til å ombestemme seg.

– Jeg tror vi får et stadig større gjennomslag for det, for her har noen handlet litt fort. Jeg tror vi skal få mange til å snu, sa Eide i Stortinget torsdag.

Bakgrunnen for at flere land har kuttet støtten, er at Israel har anklaget minst tolv UNRWA-ansatte for å ha medvirket i Hamas-angrepet 7. oktober. Frp mener som eneste norske parti at støtten til UNRWA må stanses.

– Vi kan ikke risikere at Norge er med på å finansiere terror. Norge skal hjelpe palestinere som rammes av krigen, men ikke gjennom UNRWA, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.