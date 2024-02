29. september 2022, dagen etter et droneangrep mot basene til den iransk-kurdiske opposisjonsgruppa KDPI i Nord-Irak, rykket politiet ut til en demonstrasjon utenfor Irans ambassade i Oslo.

Totalt ble 95 personer anholdt etter at opptøyene oppsto, og ni av disse ble pågrepet for skadeverk og vold mot politiet.

Nå er ni personer tiltalt, blant annet for å ha sparket eller hoppet på panseret og taket på to parkerte personbiler under aksjonen.

I tillegg er seks av dem tiltalt for å ha krenket en annen stat. Fem av dem skal ifølge tiltalen ha trengt seg inn på eiendommen til ambassaden ved å presse seg forbi en midlertidig politisperring, mens en av dem tok seg inn på eiendommen ved å klatre over et gjerde.

Tre personer er også tiltalt for å ha krenket en annen stat ved å ha kastet rå egg på ambassadebygningen.

Det er satt av fire dager til saken i Oslo tingrett fra 2. mai.