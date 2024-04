Mannen er også dømt til å betale 300.000 kroner i oppreisning og nær 37.000 kroner i erstatning til kvinnen han knivstakk, melder NRK.

Knivstikkingen skjedde i en fotgjengerundergang på Notodden 4. juni fjor, rundt klokken 10 på kvelden. Den fornærmede kvinnen i 30-årene ble knivstukket sju ganger. Hun var et tilfeldig offer, ifølge påtalemyndigheten.

Ifølge tiltalen var skadene livstruende og ville medført døden, om kvinnen ikke raskt hadde blitt brakt til sykehus. Mannen ble pågrepet rundt to timer etter hendelsen.

Den dømte mannen er kjent for politiet fra tidligere, men da kun for mindre forhold, ifølge rikskringkasteren.

19-åringen sa i retten at han ikke vet hvorfor han knivstakk kvinnen, men at han hadde tatt ulike rusmidler før det skjedde. Selv mener han at han må ha gått i psykose, ifølge NRK.