Det er en stor oppgang fra februar, da det ble skapt 275.000 nye jobber, viser tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Samtidig minket ledighetsraten til 3,8 prosent, ned 0,1 prosentpoeng fra februar.

Den økte sysselsettingen synes særlig i helsevesenet, det offentlige og i byggebransjen, ifølge USAs statistikkbyrå for arbeidsmarkedet BLS.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier at jobbveksten overrasker positivt, men at dette kan gjøre at den amerikanske sentralbanken drøyer med rentekutt.

– Det ble skapt langt flere jobber i mars enn ventet. Dette tyder på at økonomien går enda bedre enn vi har trodd, sier Knudsen. Han peker videre på at også ledigheten har falt, noe som er overraskende.

– I sum gjør disse jobbtallene at de forventede rentekuttene i juni kan bli utsatt til over sommeren. Dette er også dårlig nytt for alle her hjemme i Norge som håper på rentekutt, sier Knudsen videre.