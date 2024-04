Kommunestyret vedtok 13. februar at kommunen skal ta imot 125 flyktninger.

Vedtaket har et punkt der de ber om at de som bosettes skal være ukrainere. Statsforvalteren har kommet til at dette punktet er i strid med likestillings- og diskrimineringsloven.

Punkt nummer 5 i vedtaket, som Statsforvalteren mener er ugyldig, lyder slik:

«Kommunestyret mener vi i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er forpliktet til å prioritere flyktninger fra Ukraina. På denne bakgrunn ber kommunestyret om at ukrainske flyktninger bosettes.»

– Statsforvalteren har i vedtak datert 9. april 2024 kommet til at punkt nr. 5 i vedtaket er i strid med prinsippet i Grunnloven paragraf 98 om likhet og ikke-diskriminering, og paragraf 6 i likestillings- og diskrimineringsloven som forbyr diskriminering, skriver de i pressemeldingen.