Yr skriver om Nordland at kraftig vind gjør at det er økt fare for lokalt kraftig snøfokk i fjell over 400 meter fra klokka 19 torsdag, og at faren vil avta fra lørdag morgen, først sør i fylket. Varselet gjelder for området fra Bjørnfjell i Narvik og ned til Krutfjellet i Hattfjelldal.

For Troms og Finnmark er det varslet om pågående fare for kraftig snøfokk på grunn av vind og snø. Faren gjelder for området fra Vardø og sørvestover forbi Kvænangsfjellet og ventes å være over langfredag morgen.

Konsekvensene for de kjørende er redusert sikt, vanskelige kjøreforhold og muligheter for kolonnekjøring og stengte veier.