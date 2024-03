Politiet i Agder melder at det skal ha vært flere dykkere i følget. Samtlige personer befinner seg nå på land.

Operasjonsleder Linn Andresen i politiet sier til VG at det skal være snakk om en form for forgiftning, og at personen derav har behov for helsehjelp.

I en oppdatering klokken 10.32 skriver politiet at personen er sendt til sykehus. Skadeomfanget er ikke kjent.

Politiet har sikret dykkerutstyret, og gjør undersøkelser og snakker med vitner.