– Vi ønsker alle som kommer på skjærtorsdag, velkomne til Strömstad. Det er en tradisjon som de fleste i Strömstad synes er hyggelig, sier ordfører Kent Hansson i Strömstad til Nettavisen.

Han tror været kommer til å få betydning for hvor mange som kommer. Strålende sol er det lite håp om, ifølge Yr, men temperaturen er i alle fall godt over null.

– Om ungdommene oppfører seg like bra i år som i fjor, blir skjærtorsdag en hyggelig opplevelse for alle involverte, sier ordføreren.

Han sier politiet likevel kommer til å passe på.

– Selvsagt finnes det noen som får i seg litt for mye alkohol, og noe bråk kan oppstå, men vi får stor forsterkning fra politi og sikkerhetsselskaper som gjør sitt beste for at alt skal gå så smidig som mulig, sier han.

Mange pleier også å samles på den andre siden av grensa denne dagen. I Halden følger politiet ekstra godt med, sier politioverbetjent Aleksander Westlund i Øst politidistrikt. Her blir det organisert biltreff, og Westlund minner om at vanlige trafikkregler gjelder for alle.

– Sjåføren har et ekstra ansvar også når det gjelder lydnivået fra bilen og atferden til passasjerer under kjøring. Dersom du ikke sitter slik man skal under kjøring, kan dette medføre førerkortbeslag hos sjåføren.