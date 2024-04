Kanalen skriver at dødsfallet skjedde på oralkirurgisk seksjon. Politiadvokat Tove Marie Haver i Sørvest politidistrikt forteller at barnet var i full narkose, og at det ikke våknet etter operasjonen.

Politiet avventer obduksjon før eventuelle etterforskningsskritt. Politiadvokaten gir ingen detaljer om dødsfallet eller barnets alder.

Helsetilsynet er varslet i saken. NRK har uten hell forsøkt å komme i kontakt med fylkeslegen i Rogaland.