I oktober i fjor ble mannen i 40-årene dømt til to måneders betinget fengsel, så straffen ble betydelig skjerpet etter at påtalemyndigheten anket dommen til lagmannsretten.

Dommen ble mildere enn den kunne vært siden saken ble liggende hos politiet i 14 måneder, noe retten mente var for lenge, melder TV 2.

I dommen fra Gulating lagmannsrett heter det at mannen «løftet lakenet til side og tok et bilde av Sunniva Borgens ansikt med sin mobiltelefon. Bildet ble lagret på hans mobiltelefon sammen med et bilde hentet fra Sunniva Borgens Facebook-profil.»

Gravferdskonsulenten ble ikke fradømt jobben, slik påtalemyndigheten ønsket.

Aktor Kristine Herrebrøden sier til TV 2 at påtalemyndigheten vil lese dommen nøye.

– Vi registrerer at flertallet finner saken så alvorlig at det må utmåles en ubetinget fengselsstraff, selv om lengden er kortere enn det vi ønsket. Når det gjelder grensen mellom grov og simpel lovovertredelse, og vurdering av retten til å stå i stilling, vil vi gå grundig gjennom dommen før vi tar stilling til om det er aktuelt å anke til Høyesterett.

Gades Institutt har skjerpet adgangskontrollen og rutinene for stell av døde etter hendelsen. Frem til nå har Helse Bergens praksis vært slik at alle begravelsesbyråer har hatt tilgang til kjølerom for å levere og hente avdøde. Nå har de endret rutinene slik at gravferdskonsulentene kun har mulighet til å se de døde som de har avtalt oppdrag om.

En 30 år gammel mann ble i mai i fjor dømt til 17 års fengsel for drapet på 23 år gamle Sunniva Borgen i Åsane 12. september 2021.