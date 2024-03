– Vi finner at for de fleste vil det være lav helserisiko knyttet til å grille, men det kan være noen som griller ofte og hovedsakelig griller fete kjøttvarer. Hva og hvordan du griller, påvirker dannelsen av helseskadelige stoffer, sier faglig leder av utredningen Espen Mariussen i VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester.

Rapporten er altså den første på 17 år.

Samtidig er det også et hovedbudskap at det kan dannes flere helseskadelige stoffer ved å grille mat enn å steke det i panne. Det skyldes at steketemperaturen er høyere og mindre kontrollerbar.

– Det er gode holdepunkter for at to grupper av stoffer, heterosykliske aminer (HAA) og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), som begge er kreftfremkallende, dannes i høyere konsentrasjon i grillet mat enn i stekt mat, skriver VKM.

De skriver videre at konsentrasjonen av PAH er høyest i «svært godt stekt kjøtt med høyt fettinnhold, som for eksempel svineribbe og hamburgere.»

Aller verst er pølse grillet på bål, fordi uforbrent fett og sot kan feste seg på pølsa.