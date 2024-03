Siktelsen gjelder blant annet ran og frihetsberøvelse, opplyser politiadvokat Ørjan Ogne til Bergens Tidende. Det var ved 16-tiden tirsdag at mannen skal ha knust et vindu i kjelleretasjen i kvinnens bolig for å komme seg inn.

Kvinnen som var alene hjemme forsøkte å ringe etter hjelp, men mannen skal ha tatt fra henne mobiltelefonen. Da han forsvant tok han med seg mobilen hennes, en veske, lommebok og husnøkler. Nøklene skal han ha brukt til å låse kvinnen inne før han stakk av, skriver Bergensavisen.

Kvinnen måtte ifølge avisens opplysninger lete etter en reservenøkkel for å låse seg ut av boligen og varsle naboene. Mannen, som ble pågrepet en drøy time etterpå med tyvegodset på seg, er kjent for politiet fra før.

Han er fra før siktet for å ha stukket av fra drosjeturer uten å betale for seg, for butikktyveri, og han er nylig blitt dømt for ruskjøring. Tingretten viser i kjennelsen til fare for at han kan begå nye straffbare handlinger dersom han løslates.

29-åringen nekter straffskyld, og hans forsvarer Ellen Eikeseth Mjøs opplyser til BT at de vurderer å anke fengslingskjennelsen.