Køen strakk seg rundt lokalet til ambassaden i Drammensveien, skriver Aftenposten.

Flere opplyste at de hadde den nylig avdøde opposisjonslederen Aleksej Navalnyj på stemmeseddelen sin.

Det var et politioppbud på stedet for å se til at alt går fredelig for seg. VG skriver at det også er mange utenfor Russlands generalkonsulat i Kirkenes.

Rundt om i Russland sto folk i lange køer ved valglokaler presis klokka 12, som en del av en større aksjon. Vladimir Putin er sikret seier og seks nye år som Russlands president, men ved å møte presis klokka 12 håper mange russere å demonstrere sin misnøye med Putin, systemet og valget.