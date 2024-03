Det var fredag kveld at et godstog med 25 vogner sporet av ved Arna stasjon utenfor Bergen. Ingen kom alvorlig til skade som følge av avsporingen, men lokføreren hadde mindre skader og ble tatt hånd om av helsepersonell.

Lokføreren og en annen togansatt har fått status som mistenkt i politiets etterforskning. De er begge avhørt i saken.

Lørdag varslet Bane Nor at de ville komme med en ny oppdatering på situasjonen mandag ettermiddag, men søndag kveld skriver de at en ny oppdatering ikke vil komme før tidlig torsdag morgen, altså på skjærtorsdag.

Toglinjene som påvirkes, er regiontoget mellom Bergen og Myrdal, samt fjerntoget mellom Bergen og Oslo S.