Politiet undersøker nå hvor lang tid det gikk fra drapet skjedde til levningene ble brent.

– Politiet har hypoteser om dette. Vi jobber fortsatt med å verifisere flere ulike ting opp mot kriminaltekniske undersøkelser, digitale spor og avhør, sier politiadvokat Liv Hilde Nytrøen i Innlandet politidistrikt til VG.

Nytrøen sier at politiet ikke har landet et konkret tidsrom eller tidspunkt for når levningene ble brent.

37 år gamle Sønstvedt, som bodde på gården, ble meldt savnet av familien 12. januar, og brente levninger av ham ble senere funnet på gården. Politiet mener siste sikre livstegn fra mannen var på nyttårsaften.

24. januar ble en kvinne i 40-årene som også holdt til på gården, pågrepet. Hun er drapssiktet. Kvinnen nekter straffskyld.

Sønstvedt og kvinnen har tidligere vært kjærester. Hun er ikke kjent for politiet fra tidligere.