Mannen er fortsatt siktet for drap, men mistankegrunnlaget er noe svekket, opplyser politiet.

– Påtalemyndigheten vurderer at mistankegrunnlaget ikke er tilstrekkelig for å begjære varetektsfengsling. Med den oversikten som vi per nå besitter, mener vi at mistankegrunnlaget er noe svekket siden pågripelsen, sier politiadvokat Christine Lundstein i en pressemelding.

Forsvarer og bistandsadvokat er orientert om beslutningen.

Forsvarer peker mot alternativ gjerningsperson

Det var klokken 23.30 torsdag kveld at politiet fikk melding om en hardt skadd mann på i en hyttegrend i Austvatn i Nord-Odal. Mannen i 40-årene ble erklært død da nødetatene kom til stedet.

Den siktede nekter straffskyld.

– Politiets vurdering om å løslate klienten min, er korrekt, sier mannens forsvarer Petter Bonde til NTB.

– Ut ifra bevissituasjonen framstår det som mer sannsynlig at det er en alternativ gjerningsperson som har begått drapet, enn min klient, legger han til.

Han sa til NTB fredag at den siktede er broren til den avdøde.

– Min klient erkjenner ikke å ha skutt sin bror og han erkjenner ikke straffskyld. Jeg har anmodet politiet om å etterforske saken bredt, sa Bonde.

Bistandsadvokaten til brødrenes far sa fredag til VG at faren holder det som mulig at ikke riktig gjerningsperson er tatt.

– Jeg har hatt et møte faren. Han skjønner ingenting av dette og kan ikke forstå at den yngre broren kan ha gjort det. Familien ser på dette som en uoppklart sak, slik den står nå, sa bistandsadvokat John Arild Aasen.

Får bistand fra Kripos

Etterforskningen av drapet pågår for fullt. Innlandet politidistrikt får både teknisk og taktisk bistand fra Kripos.

– Politiet jobber fremdeles med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet og å kartlegge avdødes bevegelser og kontakter i tiden før hendelsen. Det har vært, og vil bli, gjennomført en rekke avhør og innhenting av digitale spor, sier Lundstein.

Det er per nå ingen andre som har status som siktet i saken.

Dersom personer som har oppholdt seg i Austvatn i Nord-Odal og har video i form av overvåkingskamera, viltkamera eller dashbord-kamera i perioden 14.03.24 fra klokka 18 til rundt klokka 03.00 15.03.24, ønsker politiet at de tar kontakt på 02800.

– Vi ber også andre som kan ha opplysninger i saken om å kontakte politiet, sier Lundstein.