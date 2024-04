Det får statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) beskjed om når han møter de parlamentariske lederne på Stortinget tirsdag ettermiddag. Støre innkalte til møte for å legge fram planene om opptrapping av Nansen-programmet.

I forkant av møtet gjør KrF-leder Olaug Bollestad det klart at hun forventer at også støtten til land i sør blir videreført.

– Ukraina produserte mat til 400 millioner mennesker før krigen. Nå ventes det at 600 millioner mennesker vil være kronisk underernært i 2030, og 120 millioner ekstra sulter på grunn av krigen i Ukraina, sier Bollestad.

– Fortsatt ekstraordinære konsekvenser for land i sør

Da stortingspartiene ble enige om Ukraina-støtten, ble det også forhandlet fram en bistandspakke til utviklingsland som var rammet av matmangel på grunn av krigen.

Stortinget ble enige om å videreføre sørpakken «dersom krigen i Ukraina fortsetter å medføre store, ekstraordinære konsekvenser for verdens fattige», påpeker Bollestad.

– De ekstraordinære konsekvensene for verdens fattige er der helt klar også i år, sier hun.

Kravet blir fremmet på møtet mellom Støre og de parlamentariske lederne som starter på Stortinget klokken 14. SV sier at de er med «i fremste rekke» for å få pakken videreført.

– Når regjeringen selv konstaterer at krigens ringvirkninger for utviklingsland fremdeles vedvarer, er det helt ulogisk å stoppe den delen av det historiske bistandsforliket som går til det globale sør, sier utenrikspolitisk talsperson Ingrid Fiskaa.

Rødt: Ekstraprofitt gir ansvar

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener Norge har et særlig ansvar siden vi sitter med en enorm ekstraprofitt fra de samme «skyhøye energiprisene som skaper matmangel og nød i sør».

– Da er det soleklart at en økning i Nansen-programmet også må innebære en videreføring av støtten til land i sør, sier hun.

MDGs Rasmus Hansson slutter seg til initiativet,

– Fattigere land har blitt hardt rammet av ringvirkningene av krigen, som dyrere energi og matvarepriser. Derfor mener vi det er viktig at det også kommer mer penger til den såkalte sør-pakken om resten av Nansen-programmet økes, sier han.

Varslet økt støtte

Støre varslet for en drøy uke siden at regjeringen vil øke støtten til Ukraina, blant annet med penger til mer luftvern. Det kan innebære en økning av totalrammen til Nansen-programmet, kunngjorde Støre via statssekretær Kristoffer Thoner, men uten å gå nærmere inn på innretningen.

Det nøyaktige beløpet på støtten er heller ikke kjent. Hittil har Stortinget sluttet seg til at Norge skal bruke 75 milliarder kroner over en periode på fem år.