I en flammende tale åpnet Arild Hermstad landsmøtet for Miljøpartiet De Grønne med kraftige utfall mot regjeringens planer for utvinning av olje og gass i nordområdene. Han viste til at Hammerfest kommune, til tross for Equinors utbygging av gassterminalen på Melkøya, er satt under statlig administrasjon.

– Oljeselskapene er vår tids tobakksselskaper, og de gjør alt de kan for å grønnvaske seg mens de driver rovdrift på klodens klima. Ja, oljebransjen er gullkalven som er blitt til en gjøkunge, den fortrenger alle rundt seg, sa Hermstad til landsmøtet.

Utsagnet ble møtt med applaus fra salen.

Etter tiraden fulgte Hermstad opp med at MDG vil lage en ny plan for å fase ut oljevirksomheten også i Finnmark.

– Oljeindustrien har ingen plass i Norge, Finnmark eller i Barentshavet, sa Hermstad, som måtte oppfordre den stille salen til å klappe.