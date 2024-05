Onsdag kveld gikk det et steinras i Finnfjordbotn. Beboere fra ett hus valgte å evakuere seg selv inntil området var vurdert av en geolog.

Ifølge NRK gikk raset i nærheten av riksvei 86.

Torsdag morgen opplyser politiet at området ble inspisert av geolog, og at det er vurdert til at det er trygt for beboerne å vende tilbake til sine hjem.

Det er ikke meldt om personskader, men det er rapportert om skade på vognen til en lastebil.