Det gjelder både høyreekstremisme og ekstrem islamisme, melder Bergens Tidende og NRK fredag morgen.

– Vi ser at de blir stadig yngre. Vi har ungdom helt ned i 13-årsalderen som har lagt ut ekstremt materiale på nett, og som vi har måtte sjekke opp i, sier PST-sjef i Vest, Torgils Lutro til NRK.

Ifølge Lutro dreier det seg i hovedsak om unge gutter. Kommunikasjonen foregår både i åpne kanaler, som Tiktok og Instagram, men også i lukkede og krypterte kanaler.

For at alarmklokkene skal gå hos PST må ekstreme ytringer ledsages av legitimering av vold. PST forteller at noen av barna har søkt opp informasjon om hvordan utføre terrorhandlinger. Enkelte har også startet planlegging av voldelige handlinger motivert av ekstremisme.

– Vi ser også det som kan være forberedelse av terrorhandling, og at mindreårige leter etter informasjon om handlinger som er uakseptable, sier Lutro.

Han forteller at PST bruker mye ressurser på å avdekke om det er trolling , barn som tøffer seg, eller faktisk reelle ekstremistiske holdninger.