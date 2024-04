Tirsdag kveld var det ventet storinnrykk av rånere i Bø. Da ble det arrangert rånetreff, skriver NRK.

Arrangøren har oppfordret folk til å oppføre seg ordentlig, men Sørøst politidistrikt forteller at det ved midnatt var svært mange biler samlet i Bø sentrum.

Da var to biler har blitt bortvist fra området – en på grunn av høy musikk og den andre etter råkjøring på en parkeringsplass med mye folk.

En halv time tidligere meldte politiet om mange berusede mindreårige ungdommer i Bø sentrum. De ba foreldre følge opp barna sine i den forbindelse.

Like etter midnatt var politiet på plass etter at en mann i 20-årene hadde blitt skallet i ansiktet. En annen mann i 20-årene mistenkes for forholdet, opplyser politiet. Det er trolig ikke snakk om alvorlig personskade.