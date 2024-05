Blant Sanners konkurrenter til stillingen som statsforvalter i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus er Heidi Sørensen, nåværende direktør i Klimaetaten i Oslo kommune og tidligere stortingsrepresentant for SV.

Dette skriver TV 2 som har fått innsyn i søkelisten.

En annen søker til stillingen er Arbeiderpartiets Ole Henrik Krat Bjørkholt, som inntil nylig var statssekretær for Ingvild Kjerkol i Helse- og omsorgsdepartementet.

Totalt seks personer har søkt på stillingen, men to har allerede trukket seg. Hvem som får jobben avgjøres av digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

Jan Tore Sanner bekreftet onsdag denne uken overfor Aftenposten at han ikke ville ta gjenvalg til Stortinget, etter over 30 år som folkevalgt.

– Mitt hjerte er fylt med et stort samfunnsengasjement. Men jeg har kommet fram til at jeg ikke ønsker gjenvalg og vurdert hvordan kan jeg best kan bruke kompetansen min, sa Sanner til avisen onsdag.