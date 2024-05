Det jobbes med å rette feilen mandag morgen, opplyser selskapet.

Pressevakt Harry Korslund opplyser til NTB at feilen gjelder i hele landet, med unntak av deler av Østlandet.

– Vi håper det ikke blir langvarig, men jeg kan ikke gi noe anslag per nå, sier Korslund.

I praksis betyr feilen at informasjon fra Bane Nor om togene, som ofte kommer i form av informasjonsskjermer og kunngjøringer over høyttalere, ikke kommer som det skal.

Feilen skal i utgangspunktet ikke ramme togtrafikken i stor grad, ifølge Korslund.

Bane Nor anbefaler togselskapenes egne apper eller nettsider for informasjon om toget man skal reise med.