– Vi ser allerede en synkende etterspørsel på sigaretter og ønsker å bidra til å fase dette ut på sikt, sier kategori- og innkjøpsdirektør Anniken Staubo i Reitan Convenience Norway til E24.

– Akkurat som Reitan Convenience Sverige skal heller ikke vi ta inn nye produkter og merkevarer i denne kategorien fra 2026, bekrefter Staubo.

Tidligere mandag ble det kjent at den svenske franchise-eieren Reitangruppen fra og med 2026 ikke vil ta inn sigarettprodukter i sine butikker. Gruppen eier blant annet kioskkjedene 7-Eleven og Narvesen, som finnes i Norge.

Det er svært gledelig at sigarettsalget tar slutt, mener LHL, som peker på at over 5000 personer dør av røyking årlig i Norge.

LHL er ideell organisasjon som jobber for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi – og deres pårørende.

– Det dør flere personer av tobakk hver eneste uke enn det gjør i trafikken et helt år, sier generalsekretær Marit Larsen i LHL.

Nå håper hun at også dagligvarekjedene vil følge etter.

– I Danmark har Lidl fjernet tobakk. Nå bør Rema, Coop og Kiwi følge etter og gjøre det samme i Norge. Det hadde vært å ta et stort nasjonalt folkehelseansvar, sier hun.