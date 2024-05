Mannen ble pågrepet for tre uker siden etter at politiet hadde mottatt et tips fra Telenor, skriver Romerikes Blad.

– Tipset gikk ut på at en bruker hadde lagret nærmere 3300 bilder og videoer som seksualiserer barn og viser seksuelle overgrep mot barn på Telenor sin skylagringstjeneste «Min Sky», sier politiadvokat Jeanette Svendsen til avisen.

Det er et av de første tipsene Øst politidistrikt har mottatt etter at Kripos og Telenor i fjor høst inngikk et samarbeid. Telenor varsler nå Kripos om de finner overgrepsmateriale lagret på Min Sky.

Pressesjef Anders Krokan i Telenor sier de har samarbeidet med politiet i flere år.

– Vi introduserte i 2004 et filter som hindrer spredning av overgrepsbilder på nett. Det er dette engasjementet vi viderefører med løsningen for å identifisere eventuelt lagret overgrepsmateriale i Min Sky, sier han.