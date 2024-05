– Vi er svært fornøyde. Dette er et historisk godt oppgjør og resultat for kjemisk teknisk overenskomst, sier forhandlingsleder Cay Nordhaug i IE & FLT.

De brøt forhandlingene i forrige uke, men Norsk Industri ba om et møte for å prøve komme til en enighet. Partene ble blant annet enige om over en dobling av ansiennitetstilleggene, en økning på 3 kroner i fagbrevtillegget, og at minstelønna økes med 12,50 kroner.

Kjemisk teknisk overenskomst er en minstelønnsavtale, som betyr at lønnsforhandlingene fortsetter lokalt i de ulike bedriftene. Oppgjøret omfatter over 3200 IE & -medlemmer fra mer enn 160 bedrifter.